Küçük esnafın elektrik ve gazı kesilmeyecek 0:00 / 0:00

Enerji yönetimi, elektrik ve doğal gaz sektörlerinde şehiriçi dağıtımı üstlenen şirketlerin çatı örgütleri Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) görüştü.

Koronavirüse karşı alınan yeni önlemler sonrasında faaliyetlerini durduran ya da kapalı olan küçük işletmelerin borcu olsa bile elektrik ve gazlarının Aralık ayı boyunca kesilmemesini istedi. Ocak ayında koşullara uygun olarak durumun yeniden gözden geçirileceği ifade edildi. Sektör kaynakları, Aralık ayı sonuna kadar borcu olan küçük işletmelerin gaz ve elektriklerinin kesilmeyeceğini belirterek, “Lokanta, cafe, düğün salonu gibi bazı işletmeler faaliyetlerine ara verdi. Bunların, borçları olsa bile gaz ve elektrikleri kesilmeyecek” dedi.

Peki, gerek elektrikte, gerekse de doğal gazda tüketim ne durumda? Doğal gaz sektörü temsilcileri, sıcaklığın mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle Ekim ve Kasım aylarında gaz tüketiminin düşük seyrettiğini belirterek, “Aralık ayıyla birlikte evsel tüketim artmaya başladı. Önceki yıllardaki düzeye geldi” dedi.

Sanayiden ve gaz santrallarından talebin devam ettiğini anlatan yetkililer, “Özellikle gaz santralları, son birkaç aydır yoğun doğal gaz çekiyor. Barajlara gelen su miktarının azalması, suya dayalı elektrik üretiminin düşmesi de bunda etkili oluyor. Suyun payı düşüyor, gazın payı artıyor. Gazın günlük üretimdeki payı yüzde 35’i aştı. Suyun payı baraj+akarsu yüzde 18 düzeyinde” diye konuştu.

Elektrikte de tüketim talebinin geçen yıla yakın bir düzeyde gerçekleştiğini anlatan yetkililer, “Pandeminin ilk aşamasında bir miktar gerilemeler yaşanmıştı. Sonrasında toparlandı. Haziran ayından itibaren tüm kesimlerde tüketim artışı gözleniyor” dedi.