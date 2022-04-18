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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kum fırtınası nedeniyle kara yolu kapatıldı!
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Aksaray- Adana kara yolunda ulaşıma 'kum fırtınası' engeli

Son dakika... Üst üste yapılan uyarıların ardından Türkiye'nin bazı bölgelerinde kum fırtınası etkili oluyor. Aksaray - Adana kara yolu da, kentte etkili olan kum fırtınası nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Son dakika: Kum fırtınası nedeniyle kara yolu kapatıldı!
Kum fırtınası nedeniyle kara yolu kapatıldı!
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DHA

Kentte meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı 70 ile 90 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

DHA'nın haberine göre, özellikle kenti Adana'ya bağlayan kara yolunda polis, kum fırtınası nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi kavşağından itibaren araçların geçişine izin vermedi.

KAZALAR DA MEYDANA GELDİ

Ekipler araçları tesislere yönlendirirken, görüş mesafesinin kısalması nedeniyle bazı noktalarda kazalar meydana geldi.

Diğer yandan fırtına nedeniyle kent merkezinde 2 binanın çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi.

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