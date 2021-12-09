Yetkililer, lavların La Palma altyapısında 228 milyon avroluk, ağırlıklı muz ve avokado üretiminin yapıldığı tarım sektöründe de 200 milyon avroluk zarara neden olduğunu, yanan binalardaki zararın ise 165 milyon avroyu bulduğunu açıkladı.