Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İspanya'dan flaş bir haber geldi. La Provincia'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, İspanya La Liga 2 ekiplerinden Las Palmas forması giyen stoper Mauricio Lemos'un transferini bitirdi.

Las Palmas Kulübü Başkanı Miguel Alonso, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun transferi ile ilgili olarak, “Mauricio Lemos'u Fenerbahçe'ye sattık. Tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır” şeklinde konuştu.

Bu sezon 27 resmi maçta forma giyen Lemos, takımına 1 gollük katkı sağladı. Lemos’un kulübü Las Palmas ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında verdiği demeçte Barcelona’dan gelen transfer teklifini reddettiğini ifade etmişti.