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LGS başvuru süresi uzatıldı! 1 Haziran'da milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan LGS başvuru süresi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 17 Nisan 2019 saat 17.00'ya kadar uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, LGS kapsamında 1 Haziran'da yapılacak sınava süresi içinde başvurusunu yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını 17 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Peki, LGS başvuru nasıl yapılır?
LGS BAŞVURU NASIL YAPILIR? 2019
Liseye Geçiş Sınavı başvuru şartlarını içeren LGS 2019 kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yayınlanan kılavuza göre başvuru şartları şöyle:
Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları 2018–2019 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Başvuru Şartları Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.
Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları 2018–2019 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
"Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir."
Özetleyecek olursak öğrenciler veya öğrenciler adına velileri e-Okul sistemi üzerinden 14 Nisan tarihine kadar LGS'ye başvurabilecekler. Ancak öğrencilerin bilgilerini okul müdürlüklerine güncelletmeleri gerekmektedir.
LGS SINAV BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav yerleri; yine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre 22 Mayıs tarihinde öğrenci ve velilerin erişimine açılacak. Öte yandan LGS sonuçları ise 24 Haziran tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek.
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