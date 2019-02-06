Son dakika: Kartal'da Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 7 katlı bina, saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, enkaz altında kalanlar var. Bazı vatandaşlar, bina hakkında yıkım kararı olduğunu da iddia etti.

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Binadaki tüm dairelerin dolu olduğu ileri sürülürken, itfaiye ekipleri, enkaz çevresinde sürekli çağrı yapıyor. Vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor. Binada yaşayanların yakınları da haberi alarak olay yerine akın etti.

ENKAZDAN BİR KADIN ÇIKARILDI

Bu arada, ekiplerin çalışmaları sırasında, çatının bir bölümünde yeniden çökme yaşandı.

Binanın enkazından 1 saat 20 dakika sonra önce bir kadın ardından da bir erkek yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Habertürk canlı yayınına katılan bir görgü tanığı Kenan Ayyıldız olay anını şöyle anlattı: "Gürültüyle dışarıya fırladık. Binanın çöktüğünü gördük. Herkes evlerindeydi. Bütün hepsi bizim komşumuz arkadaşımız, şu an enkazın altındalar"

Binanın bulunduğu sokakta emlakçılık yapan Süleyman Can, binanın 1992 yılında yapıldığını söyledi. Binanın altında bir atölyenin bulunduğu belirtiliyor.

Orhantepe Mahalle Muhtarı Zeki Dağ, atölyenin faaliyet içinde olmadığını, binada 25-30 kişinin bulunduğunu ve 4 kişinin yaralı olarak enkazdan çıkarıldığını söyledi.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI: 14 DAİREDE, 43 KİŞİ YAŞIYOR

Çökmenin nedeni ise henüz bilinmiyor. DHA'nın iddiasına göre, binadaki çökme patlama sonucu gerçekleşti. A.A muhabirinin aktardığına göre ise binanın içinde çok sayıda yaralı var.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olay yerine hareket ettiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi.

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, binayle ilgili bir yıkım kararı olmadığını söyledi. Öz, kayıtlara göre, 14 dairede 43 kişi yaşıyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı. 2 savcı olay yerinde...