HABERTURK.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Akyurt ilçesinde bu sabah saat 06.42'de 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.54'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AA'nın haberine göre; deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yok" dedi.

— Vasip Şahin (@vasipsahin) January 23, 2020

MANİSA'DA DÜN GECE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi. Depremin ardından kısa süreli panik yaşanırken halk sokaklara döküldü.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, merkez üssü Musalar köyü olan 5,4 büyüklüğündeki depremde 4 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

DEPREMLER ART ARDA GELDİ

Bu depremden dakikalar sonra 22:25'te; yine Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 22, 2020

İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan depreme ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, "An itibariyle can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

MANİSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Ahmet Deniz: "(Manisa'daki deprem) Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok"

İSTANBUL VALİSİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, Manisa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremin ardından açıklamada bulundu.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle;

AFAD Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun.

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN DEPREM AÇIKLAMASI

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, merkez üssü Musalar köyü olan 5,4 büyüklüğündeki depremde 4 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Dutlulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyleri gezdiklerini ve herhangi ciddi bir sıkıntı görmediklerini söyledi.

Bazı binalarda ufak tefek çatlaklar ve yıkılan birkaç duvar olduğunu belirten Dutlulu, "Şu an sıkıntımız şu, insanlar panik halinde ve dışarıdalar. Çadır temin edilecek, valiliğimizle görüştük. Hastanemizle görüştük, korkulacak bir şey yok. 4 yaralımız var, bir tanesi panik atak, 3 tanesi de basit yaralı, hepsi ayakta tedavi edildi. Akhisar’da şu anda vatandaşımızın huzursuzluğu dışında korkulacak bir durum yok." diye konuştu.

- Kriz masası kuruldu

Akhisar Öğretmen Evi'nde bir kriz masası oluşturduklarını aktaran Dutlulu, Vali Ahmet Deniz ve AFAD yetkililerinin bu merkezden çalışmaları koordine edeceğini ifade ederek, "Belediyemizin salonunu da açtık. Huzursuz olan vatandaşlarımız oraya gelebilir. Aynı zamanda stadımız da açık, orada da ışıkları açtık. Oraya da gelebilirler." dedi.

Bu arada, korktukları için evlerinden ayrılan bazı ilçe sakinleri, belediye meclis salonuna sığındı.

AFAD: CAN KAYBI YOK

Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

212 ARTÇI DEPREM KAYDEDİLDİ!

Öte yandan bu sabah bir açıklamada daha bulunan AFAD, "Manisa, Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup 09.25 itibariyle 212 adet artçı deprem olmuştur. En büyüğü 4,3 olmak üzere, 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini de kullandı.

MUSALAR KÖYÜ'NDE VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRİYOR

Depremden sonra ulaşılamayan Akhisar'a bağlı Musalar Köyü'nde herhangi can ve mal kaybının olmadığı belirtildi. Bölgeye ulaşan DHA muhabiri köy halkının geceyi dışırada geçirdiğini belirterek şunları aktardı:

Musalar Köyü'ndeyiz. Burası akşam saatlerinden bu yana çok yüksek derecede sallantılara maruz kaldı. Bölgede vatandaşlar hemen hemen yüzde yüzü herkes sokaklarda. Kimileri battaniyesi, kimileri ise sokağın ortasında ateşlerle ısınarak deprem nöbeti tutuyorlar. Manisa Valisi bölgede. Sağlık ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Şu an için herkes sokakta. Herkes gelecek açıklamaları bekliyor.

PROF. ERSOY: BÜYÜK DEPREM OLACAK DİYEMEYİZ

Yıldız Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaşanan depremi Habertürk'e değerlendirdi.

Ersoy şunları söyledi:

"BUNU DÜNYADA KİMSE SÖYLEYEMEZ"

Depremin öncü olduğunu söylemek oldukça zor. Ancak büyük deprem olduktan sonra öncü diyebiliriz ancak bir deprem fırtınası olduğu ortada. Maalesef yapı stoklarımızda 5'i geçen her depremde hasarlar meydana gelebiliyor. Bu deprem biraz tuhaf. Batı Anadolu'nun depremleri doğu-batı uzanımlı çöküntü havzalarında gelişiyor. Gelenbe'nin doğusunda fay zonu var. Peşpeşe paralel fayların üzerinde gelişiyor. İzliyoruz gelişmeleri. Fay zonunun üzerinde olması sebebiyle büyük deprem olur demek zor, gelmez de diyemeyiz. Bunu dünyada kimse söyleyemez.

"VATANDAŞLARIN SOKAKTA OLMALARI AKILLICA BİR İŞ ANCAK"

Fay uzunluklarına baktığımızda daha büyük deprem kapasitesi oluşturabilen bir yer. İnsanlar akıllıca bir şey yapıp, bu depremlerden sonra bir miktar sokakta olmaları yararlı bir şey. Evine çok güvenen sağlam yapılarda elbette bir şey olmaz. Sokakta duracağınız yerleri iyi seçmeniz gerekiyor. Kafanıza her an bir şey gelebilir. Yetkililer gördüğüm kadarıyla çok hızlı davrandılar. AFAD, Kızılay ekipleri.

"GELECEK VERİLER IŞIĞINDA YARIN DEĞERLENDİRME YAPABİLİRİZ"

Yeni bir fay hattı oluşmuyor. Tespit edilmiş bir fay. 50 yıl içerisinde doğuda Simav taraflarında deprem var ama bu fay zonu üzerinde deprem yok. Tarihteki depremlere baktım ama yok. Belki ilk olabilir. Daha büyük de olabilir. Bunu ancak izleyerek görebileceğiz. Yaklaşık kuzey-güney yönünde depremler oluşuyor. Biz hep doğu-batıya alışığız. Batı Anadolu'nun fayına zıt bir yer burası. Gelecek saatler içerisinde yarın farklı yorumlar da yapma şansımız olabilir. Ne kadar veri gelirse ona göre konuşma şansımız olur. Bunun dışında falcılık olur.

Ankara'da meydana gelen depremler Çorum'un Sungurlu ilçesinde de hissedildi. İlçenin simgesi olan 128 yıllık tarihi saat kulesinin de balkon parçaları kırıldı.

132 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Merkez üssü Musalar Mahallesi olan depremden sonra AFAD, Türk Kızılay ve UMKE ekipleri, geceyi dışarıda geçiren vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için çadır kurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mahalle sakinlerine çorba ikram etti.

AFAD verilerine göre, Akhisar ve çevresinde dün 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 1,5 ila 4,3 arasında değişen 132 artçı sarsıntı kaydedildi.

GÖRÜR: SIĞ BİR DEPREM OLDUĞU İÇİN ŞİDDETLİYDİ

Sarsıntının ardından uzmanlardan da üst üste açıklamalar geldi. Bilim Akademisi Üyesi Prof.Dr.Naci Görür, Manisa'da meydana gelen depremi değerlendirerek, "Bu yörede Akhisar’ın kuzeyinde KD-GB doğrultulu, sağ yönlü, doğrultu atımlı ve kısa bir fay var. Deprem bu fay ile ilişkili olabilir. Sığ bir deprem olduğu için nispeten şiddetli hissedilmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAKİ ETKİSİ İÇİN KRİTİK TESPİT

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Cenk Yaltırak da, Manisa'daki sarsıntıyı "Manisa Akhisar'da olan 5.4 büyüklüğündeki depremi Marmara Bölgesi'nde hafif olarak hissetmemiz normaldir. Bu sistem Marmara fayları ile bağlantılı değildir. Yüzey dalgaları uzun mesafelerde hissedilirler. Geçen senelerde Romanya'da olan bir depremi İstanbullular hissetmişti. Aşırı derecede hissedenlerin bina zemin ilişkisi iyi olmayabilir" şeklinde değerlendirdi.