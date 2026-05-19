Mardin’de elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki işçi Mehmet Demirkaya hayatını kaybetti
Mardin'de çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki işçi Mehmet Demirkaya hayatını kaybetti. Kalbi duran işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülse de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı
Giriş: 19 Mayıs 2026 - 10:05
Mardin'in Artuklu ilçesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
İHA'daki habere göre olay; Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Demirkaya (27), çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.
KALBİ DURDU
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen işçiye olay yerinde kalp masajı yapıldı.
TEKRAR ÇALIŞTIRILDI AMA KURTARILAMADI
Yeniden kalbi çalıştırılan Demirkaya, ambulansla kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Demirkaya'nın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
