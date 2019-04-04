Genel ticaret sistemine göre mart ayında yüzde 0.5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan mart ayında ithalatın 18,3 milyar dolar olduğunu açıklarken ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 89,3 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Ticaret Bakanı Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- İhracatın 3, çeyrekteki büyümeye katkısı yüzde 6,73 oldu. Tüm olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi yüzde 2,6 büyümüştür. Net ihracatımızın Türkiye ekonomisine katkısı yüzde 4,2'dir.

- Türkiye ekonomisi için ihracat en önemli güç kaynaklarından birisi haline gelmiştir. Genel Ticaret Sistemi verilerine göre ihracatımızı mart ayında yüzde 0,5 artış ile 16 milyar 334 milyon dolar olmuştur. Bu, GTS sistemine göre gerçekten rekor bir mart ayı ihracat rakamıdır. Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) sistemine göre de ihracat 15 milyar 488 milyon olmuştur.

- Mart ayına göre ithalatımız yüzde 17,81 azalarak 18 milyar 299 milyon olmuştur. 2019'un ilk 3 ayında ihracat yüzde 3,34, ithalat yüzde 21,46 arttı.

- 2019 yılında ilk çeyrekte tarihimizin en yüksek ihracat rakamını yakalamış bulunuyoruz, 44 milyar 567 milyon dolar.