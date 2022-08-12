Maske ikazında bulunan hemşireyi feci şekilde darbetti!

Olayda herhangi bir tartışmanın dahi yaşanmadığı ve zanlının hemşireyi arkasından giderek feci şekilde darbettiği kaydedildi. Saldırıda erkek hemşirenin dişlerinin kırıldığı, dudağının patladığı ve ameliyatlı gözünde de görme kaybı yaşandığı ifade edildi.

YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Yaşadığı dehşeti Habertürk'e anlatan Yaşar Emre Emir, "Kişi maskesiz dolaştığı için uyarıda bulundum. Arkamdan gelip bana saldırdı. Bilincimi kaybettim. O sırada bile bana saldırmaya devam ediyormuş. Gözümden ameliyatlıydım ve şu an görme kaybı yaşıyorum. Saldırganın çok sayıda suç kaydı varmış. Savcı, saldırganı nitelikli suçları olduğu için kasten yaralamadan tutuklama talebiyle savcılığa sevk etti." dedi.