Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan koronavirüsle mücadele kapsamında uzaktan eğitimle ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Tüm eğitim faaliyetleri 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan olacak" dendi...
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