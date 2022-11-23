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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
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Son dakika haberi Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Mecidiyeköy'de, D-100 Karayolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi

Son dakika: Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
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DHA

İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy D-100 Karayolu üzerinde 12 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

DHA'nın haberine göre; ihbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI

Kazada yaralananlar itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılırken, D-100 Karayolu'nun trafiği Anadolu yakası istikametinde durduruldu. Araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi.

AYNI NOKTADA 1 SAAT ÖNCE DE KAZA MEYDANA GELMİŞ

Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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