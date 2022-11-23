Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'un Şişli ilçesi Mecidiyeköy D-100 Karayolu üzerinde 12 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
DHA'nın haberine göre; ihbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI
Kazada yaralananlar itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılırken, D-100 Karayolu'nun trafiği Anadolu yakası istikametinde durduruldu. Araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi.
AYNI NOKTADA 1 SAAT ÖNCE DE KAZA MEYDANA GELMİŞ
Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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