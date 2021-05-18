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HaberlerGündemÇevreSON DAKİKA: Megakent'in su kaynağında büyük tehlike!
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İstanbul'un su kaynağını tehdit eden büyük tehlike! Uzmanlardan korkutan uyarı

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı bir çevre felaketi ile karşı karşıya. Çevresindeki birçok noktaya dökülen atıklarla ilgili inceleme korkuttu. Çöp dağlarına dönüşen atıkların geri dönüştürülmek üzere makinede işlenerek parçalanmış plastik atıklar olduğu ortaya çıktı. Megakent'in 10 barajından biri olan Alibeyköy Barajı çevresinde kaçak olarak dökülen plastik atık dağları ile ilgili konuşan Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, "Atık plastikler insanlar, balıklar ve kuşlar başta olmak üzere birçok canlı türünü olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda atık plastikler, insanların dolaşım ve üreme sistemlerini hatta beyin fonksiyonlarını etkiliyor" dedi

SON DAKİKA: Megakent'in su kaynağında büyük tehlike!
Megakent'in su kaynağını tehdit eden büyük tehlike!
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DHA

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı çevresinde kaçak olarak dökülen plastik atık dağları ile ilgili olarak Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, "Atık plastikler insanlar, balıklar ve kuşlar başta olmak üzere birçok canlı türünü olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda atık plastikler, insanların dolaşım ve üreme sistemlerini hatta beyin fonksiyonlarını etkiliyor" dedi.

Alibeyköy Barajı çevresindeki birçok noktaya dökülen plastik atık yığınlarının çevre sakinlerinin ihbarı üzerine yapılan incelemelerin ardından geri dönüştürülmek üzere makinede işlenerek parçalanmış plastik atıklar olduğu ortaya çıktı. Sultangazi Habibler A1 Caddesi üzerinde birçok noktaya kaçak olarak dökülmüş olduğunu tespit edilirken, bu tür atıkların insan sağlığı başta olmak üzere kuşlar, balıklar gibi birçok canlı türüne de zarar verdiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

'ALİBEYKÖY BARAJINI TEHDİT EDİYOR'

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, plastik atık dağları ile ilgili yaptığı açıklamada, atık plastiklerin bir kısmının ise yakılarak imha edilmeye çalışıldığını bu yakılan atıklarında Alibeyköy Barajı'nı da tehdit ettiğini söyledi.

'RAZGARLA BERABER BAŞKA BİR NOKTAYA TAŞINABİLİYOR'

Plastik kalıntıların daha çok geri dönüşüm tesislerinin, plastikleri geri dönüştürme esnasında üretildiğinin altını çizen, Gündoğdu, "Bu plastiklerin içerisinde çok ciddi farklı kimyasal maddeler bulunuyor. Bu plastikler rüzgarla beraber bulundukları yerden başka bir noktaya taşınabiliyor. Plastiğin döküldüğü yerin yakınlarında bulunan Alibeyköy Barajı'na bu plastiğin taşınma oranı oldukça yüksek. Yetkililer bu plastikler bir an önce bulunduğu yerden kaldırmalı" dedi.

'SADECE BALIKLAR İÇİN DEĞİL KUŞLAR İÇİNDE TEHLİKELİ'

Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, "Bu plastikler suya karıştığı zaman öncelikle besin zincirine katılıyor. Barajda bulunan balıklar bu plastikleri yemek zorunda kalabiliyor. Bu plastiklerin bir kısmının yakıldığı görüyoruz. Bu yakılmalar esnasında çok ciddi ağır metaller çevreye yayılabiliyor. Bu ağır metaller bitki, hayvan ve insan popülasyonlarını çok ciddi etkiliyor. Balıkla bu plastikleri farkında olmadan bünyelerine alıyor. Bu şekilde plastikler balıkların beyin fonksiyonlarını, üreme ve büyümelerini etkiliyor. Yine sadece balıklar için değil kuşlar içinde bu plastikler oldukça tehlikeli. Bazı kuşlar bu plastikleri besin zannederek tüketebiliyor" diye konuştu.

'BU ATIKLAR İNSANLARIN BEYİN FONKSİYONLARINI ETKİLİYOR'

1 milimetreden daha küçük olan plastiklerin rüzgarla taşınma esnasında insan sağlığına ciddi etkilerinin olduğunu belirten Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, "İnsanlar bu plastiklere solunum yoluyla temas etmesi sonucu akciğerlerinde ciddi sorunlar yaşanabilir. Yine plastiklerin yanmasıyla birlikte ciddi bir hava kirliliğine meydana geliyor. Bu kirliliği soluyan kişilerde dolaşım ve üreme sistemlerinde hasar oluşabiliyor. Bu plastikler hatta zaman zaman insanların beyin fonksiyonlarını dahi etkiliyor" şeklinde konuştu.

'BİN LİRA VERMEMEK İÇİN İÇİN BURAYA GETİRİYOR'

Bu plastiklerin kaçak döküm olduğunu belirten çevre sakini Sadık Karakurt, "Bu kaçak dökümü yapanlar terbiyesiz. Bu dökümü yapanların arabaları belli ve bu yol boyu hep kaçak döküm yapıyorlar. Bu plastik atıklar hem çevreye hem de doğaya zararlı. İşte bizim insanımızın duyarlılığı bu kadar. Bu plastiği döküme götürse bin lira para verecek ancak ucuza dökmek için buraya getiriyor" dedi.

'BELEDİYE BURADA SÜREKLİ BİR EKİP BULUNDURMALI'

Mehmet Kavaklı ise, "Bu plastikleri atan kişileri kaç defa yakaladım. Belediye burada sürekli bir ekip bulundurmalı. Bir de rüzgâr olduğunda bu plastikler burada uçuşmaya başlıyor. Ben buraya geldiğimde bu plastiklerden dolayı nefes alamıyor ifadelerini kullandı.

'PLASTİK ATIKLARI ATAN ŞAHISLARI HENÜZ TESPİT EDEMEDİK'

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci de atıklarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Dökümün yapıldığı alana 2 sene önce plastik atıkların döküldüğünü tespit ettik. Bu tespitin üzerine ilgili kurumlara gerekli bilgileri verdik. Biz de belediye olarak kendi imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu bölgeye bu plastik atıkları atan şahısları henüz tespit edemedik. Çünkü bu bölge çok arka planda kalan bir yer. Burada kamera sistemi de yok. Bu döküm olayı da anlık gerçekleşiyor. Duyarsız vatandaşlarımız çevreye doğaya verdiği zararı düşünmeden bu plastikleri buraya döküyor."

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