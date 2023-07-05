Memur maaşlarına zam teklifi TBMM'de

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AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

Güler, teklif kapsamında yüzde 17.55'lik enflasyon zammının üzerine memur maaşlarına 8.077 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

Güler "Temmuz artış oranı bu şekliyle birlikte yüzde 86'yı bulmaktadır. Kümülatif artış ise yüzde 142 artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama yüzde 74'e karşılık gelmektedir. Kümülatif oranı yüzde 129 artışı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

8.077 liralık miktarın ilave katkı payı olarak maaşlara ödeneceğini belirten Abdullah Güler "Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE DEVAM

Güler ayrıca "Asgari ücret desteğinin 2023 sonuna kadar devam ettirilmesini, tutarının da aylık 500 liraya çıkarılmasını öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

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