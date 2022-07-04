Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sosyal Güvenlik SON DAKİKA | Memur zammı ve emekli zammı belli oldu! 2022 Emekli ve memur maaş zammı oranı yüzde kaç? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç para oldu?
ABONE OL

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam belli oldu. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 42.35 oranında zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 41.69 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı 3 bin 500 lira olacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

SON DAKİKA | Memur zammı ve emekli zammı belli oldu! 2022 Emekli ve memur maaş zammı oranı yüzde kaç? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç para oldu?
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) aylık artış yüzde 4.95 oldu. Altı aylık enflasyon yüzde 42.35 olarak gerçekleşti.

Enflasyonla verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Yılın ikinci yarısında uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 42.35 oranında zam yapılacak.

Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 7.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 30.95 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında ise ocaktaki yüzde 7.5’lik toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı artı yüzde 7 oranındaki yeni toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 41.69 oranında artış yapılacak. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 41.69 oranında artacak.

Memur maaşlarına yapılan artış ile aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 341 liradan 8 bin 984 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 liradan 6 bin 77 liraya yükselecek.

Memur maaşları ne olacak?
(TL)
UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz
Vali 23.062 32.677
Genel müdür (1/4) 20.031 28.382
Şube müdürü (Lisans - 4/1) 9.162 12.982
Memur (Lise - 15/1) 6.388 9.051
Öğretmen (9/1) 7.091 10.047
Kaymakam 1. sınıf (4/1) 12.442 17.629
Başkomiser (8/1) 10.114 14.331
Polis memuru (11/1) 9.268 13.132
Pratisyen hekim (8/1) 10.772 15.263
Uzman hekim (7/1) 11.278 15.980
Hemşire (Lisans - 9/1) 7.947 11.260
Mühendis (8/1) 9.814 13.905
Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 6.888 9.760
Araştırma görevlisi (8/1) 10.264 14.543
Vaiz (Lisans - 9/1) 7.514 10.647
Avukat (9/1) 9.458 13.401
Hizmetli (Lise - 15/1) 5.953 8.435
Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır

Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde 41.69 oranında artırılacak.

Emekli memur aylıkları ne olacak?
(TL) Ocak Temmuz
Müsteşar (1/1) 15.456 21.900
Genel müdür (1/1) 13.663 19.359
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5.276 7.476
Memur (Lisans - 4/1) 4.241 6.009
Öğretmen (1/4) 5.276 7.476
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 8.954 12.687
Başkomiser (1/4) 5.376 7.617
Polis memuru (1/4) 5.376 7.617
Hemşire (Lisans - 1/4) 5.128 7.266
Mühendis (1/4) 6.432 9.114
Teknisyen (Lise -1/4) 4.477 6.343
Pratisyen hekim (1/4) 9.494 13.452
Profesör (1/4) 11.011 15.601
İmam-hatip 5.276 7.476
Avukat (1/4) 5.276 7.476
En düşük memur emekli aylığı 4.289 6.077
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3500 TL OLACAK

Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500’ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

Normalde en düşük aylık 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 lira, esnaf BAĞ-KUR'lularda 2 bin 399 lira, tarım BAĞ-KUR'lularda ise 2 bin 262 lira düzeyinde bulunuyor. Bu tutarlar yüzde 42.35 oranında artırıldığında sırasıyla 2 bin 905, 3 bin 415 ve 3 bin 219 liraya çıkacak. Aradaki fark hazine tarafından karşılanarak 3 bin 500 liraya tamamlanacak.

2000 öncesi SSK emeklilerinde 3 bin 293 lira olan en düşük emekli aylığı ise 4 bin 687 lira olacak.

En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
(TL) Ocak Temmuz
SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.687
SSK (2000 SONRASI) 2.041 3.500
BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399 3.500
BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.500

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Devlet 90.6 milyar lira vergiden feragat etti
SOSYAL GÜVENLİK Devlet 90.6 milyar lira vergiden feragat etti
Emekli vekiller zamlı maaşları temmuzdan itibaren alacaklar
SOSYAL GÜVENLİK Emekli vekilin aylığı katlanıyor
Yeni asgari ücret ile 1563 TL avantaj! Asgari ücret zammı diğer çalışanlara nasıl yansıyacak? - Ekonomi Haberleri
SOSYAL GÜVENLİK Yeni asgari ücretle 1563 TL avantaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücret zammını açıkladı! Asgari ücret zam oranı belirlendi... 2022 Temmuz ayı asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?
SOSYAL GÜVENLİK Asgari ücret zammı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika asgari ücret zammı açıklaması! 2022 Asgari ücret zammı ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak?
SOSYAL GÜVENLİK 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi ...
SON DAKİKA | Asgari ücret tutarı bugün belli oluyor! 2022 Temmuz Asgari ücret zammı ne kadar oldu?
SOSYAL GÜVENLİK Asgari ücrette kritik gün
Asgari ücret zammı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi! Asgari Ücret Yönetmeliği'nde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
SOSYAL GÜVENLİK Asgari Ücret Yönetmeliği'nde değişiklik
SON DAKİKA | Asgari ücrete ara zam bugün açıklanıyor... 2022 Yeni asgari ücret zammı oranı ne kadar, belli oldu mu ve kaç TL olacak? Asgari ücrete zam geldi mi ve ne zaman gelecek?
SOSYAL GÜVENLİK Asgari ücret ne kadar artacak?
Emekli vekil aylıklarına zam nasıl uygulanacak - Haberler
SOSYAL GÜVENLİK Zam sonrası maaş skalası değişecek
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ödeme tarihi belli oldu! 2022 Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
SOSYAL GÜVENLİK Bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.