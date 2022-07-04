Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

SON DAKİKA | Memur zammı ve emekli zammı belli oldu! 2022 Emekli ve memur maaş zammı oranı yüzde kaç? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç para oldu?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) aylık artış yüzde 4.95 oldu. Altı aylık enflasyon yüzde 42.35 olarak gerçekleşti.

Enflasyonla verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Yılın ikinci yarısında uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 42.35 oranında zam yapılacak.

Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 7.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 30.95 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında ise ocaktaki yüzde 7.5’lik toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı artı yüzde 7 oranındaki yeni toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 41.69 oranında artış yapılacak. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 41.69 oranında artacak.

Memur maaşlarına yapılan artış ile aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 341 liradan 8 bin 984 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 liradan 6 bin 77 liraya yükselecek.

Memur maaşları ne olacak? (TL) UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz Vali 23.062 32.677 Genel müdür (1/4) 20.031 28.382 Şube müdürü (Lisans - 4/1) 9.162 12.982 Memur (Lise - 15/1) 6.388 9.051 Öğretmen (9/1) 7.091 10.047 Kaymakam 1. sınıf (4/1) 12.442 17.629 Başkomiser (8/1) 10.114 14.331 Polis memuru (11/1) 9.268 13.132 Pratisyen hekim (8/1) 10.772 15.263 Uzman hekim (7/1) 11.278 15.980 Hemşire (Lisans - 9/1) 7.947 11.260 Mühendis (8/1) 9.814 13.905 Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 6.888 9.760 Araştırma görevlisi (8/1) 10.264 14.543 Vaiz (Lisans - 9/1) 7.514 10.647 Avukat (9/1) 9.458 13.401 Hizmetli (Lise - 15/1) 5.953 8.435 Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır

Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde 41.69 oranında artırılacak.

Emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) Ocak Temmuz Müsteşar (1/1) 15.456 21.900 Genel müdür (1/1) 13.663 19.359 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5.276 7.476 Memur (Lisans - 4/1) 4.241 6.009 Öğretmen (1/4) 5.276 7.476 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 8.954 12.687 Başkomiser (1/4) 5.376 7.617 Polis memuru (1/4) 5.376 7.617 Hemşire (Lisans - 1/4) 5.128 7.266 Mühendis (1/4) 6.432 9.114 Teknisyen (Lise -1/4) 4.477 6.343 Pratisyen hekim (1/4) 9.494 13.452 Profesör (1/4) 11.011 15.601 İmam-hatip 5.276 7.476 Avukat (1/4) 5.276 7.476 En düşük memur emekli aylığı 4.289 6.077 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3500 TL OLACAK

Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500’ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

Normalde en düşük aylık 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 lira, esnaf BAĞ-KUR'lularda 2 bin 399 lira, tarım BAĞ-KUR'lularda ise 2 bin 262 lira düzeyinde bulunuyor. Bu tutarlar yüzde 42.35 oranında artırıldığında sırasıyla 2 bin 905, 3 bin 415 ve 3 bin 219 liraya çıkacak. Aradaki fark hazine tarafından karşılanarak 3 bin 500 liraya tamamlanacak.

2000 öncesi SSK emeklilerinde 3 bin 293 lira olan en düşük emekli aylığı ise 4 bin 687 lira olacak.

En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) Ocak Temmuz SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.687 SSK (2000 SONRASI) 2.041 3.500 BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399 3.500 BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.500