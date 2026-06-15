Mersin'de parkta bir kişinin cansız bedeni bulundu
Mersin'de belediye otoparkının yanındaki kamelyada bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 61 yaşındaki Nadir Kar'ın hayatını kaybettiğini belirledi
Giriş: 15 Haziran 2026 - 10:49 Güncelleme:
Mersin’in Erdemli ilçesinde belediye otoparkının yanındaki kamelyada bir kişinin cansız bedeni bulundu.
İHA'daki habere göre olay; Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde park alanından geçenler hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek 112 Acil Komuta Merkezi’ne bilgi verdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri 61 yaşındaki Nadir Kar olduğu öğrenilen adamın hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis çevre güvenliği aldı. Şüpheli olarak değerlendiren ölümle ilgili savcı ve polisin incelemesi sonrasında cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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