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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Mersin'de parkta bir kişinin cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Mersin'de parkta bir kişinin cansız bedeni bulundu

        Mersin'de belediye otoparkının yanındaki kamelyada bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 61 yaşındaki Nadir Kar'ın hayatını kaybettiğini belirledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        Kamelyada şüpheli ölüm
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        Mersin’in Erdemli ilçesinde belediye otoparkının yanındaki kamelyada bir kişinin cansız bedeni bulundu.

        İHA'daki habere göre olay; Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde park alanından geçenler hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek 112 Acil Komuta Merkezi’ne bilgi verdi.

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri 61 yaşındaki Nadir Kar olduğu öğrenilen adamın hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis çevre güvenliği aldı. Şüpheli olarak değerlendiren ölümle ilgili savcı ve polisin incelemesi sonrasında cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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