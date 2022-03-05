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Son dakika: Meteoroloji'den haritalı uyarı! 5 bölgede sağanak!

Son dakika Meteoroloji'den alınan bilgilere göre göre bugün 5 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre illerimizde beklenen sıcaklıklar şöyle olacak...

Son dakika: Meteoroloji'den haritalı uyarı! 5 bölgede sağanak
Meteoroloji'den haritalı uyarı! 5 bölgede sağanak!
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HABERTURK.COM

Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR GENELDE SAĞANAK

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Afyonkarahisar çevreleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIK İÇ VE DOĞU KESİMLERDE ARTIYOR

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son dakika Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 7, Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı.

EDİRNE: 10, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu,

MANİSA: 13, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

ADANA: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

HATAY: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 8, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu.

KAYSERİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

KASTAMONU: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

RİZE: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 2, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: -1, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 10, Parçalı bulutlu.

VAN: 3, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

SİİRT: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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