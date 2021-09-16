Kritik açıklama! Sel ve su baskını tehlikesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu SEL ALARMI... Hava durumu son dakika: Meteoroloji saat ve bölge verip uyardı
ABONE OL

Son dakika: Meteoroloji'den kritik açıklama! Sel ve su baskını tehlikesi

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri sağanak yağışlı. Yağışların İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SEL ALARMI... Hava durumu son dakika: Meteoroloji saat ve bölge verip uyardı
Kritik açıklama! Sel ve su baskını tehlikesi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Edirne, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Muğla'nın güney kesimleri, Erzurum'un kuzey kesimleri ve Malatya'nın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 18°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Piknik alanında bacağından vuruldu
GÜNDEM Piknik alanında bacağından vuruldu
Adana'da 'torbacı' operasyonu
GÜNDEM Adana'da 'torbacı' operasyonu
ÖSYM 2021 KPSS sonuçları açıklanıyor... sonuc.osym.gov.tr ile KPSS sonuçları sorgula
GÜNDEM 2021 KPSS sonuçları açıklanıyor...
MANTAR ALARM! Son dakika: Vaklar patladı, hastaneler doldu taştı
GÜNDEM O bölgede mantar alarmı!
SAHTE MEHDİ! Son dakika: Gurbetçi cinayetinde kan donduran ifade - Haberler
GÜNDEM Sahte mehdi cinayetinde akılalmaz ifade!
Asıl mesele afetten önce hazır olmak
GÜNDEM Asıl mesele afetten önce hazır olmak Asıl mesele ...
Beykoz'da lastiği patlayan otomobil dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM Beykoz'da korkunç kaza! 3 ölü, 3 ağır yaralı
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Düzce'de bir haftadır haber alınamayan kişi bodrum katında ölü bulundu
GÜNDEM Bir haftadır haber alınamıyordu, ölü bulundu
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
GÜNDEM Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.