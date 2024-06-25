Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Van ve Ağrı'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul Güneşli 30° Ankara Güneşli 37° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 34° Trabzon Kısmen Güneşli 27° Bursa Parçalı bulutlu 31° Adana Kısmen Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 39° Ağrı Kısmen Güneşli 31°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 36°C Az bulutlu İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu KIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu KOCAELİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 43°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 38°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 38°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM ÇANKIRI °C, 37°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 37°C Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu BOLU °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu AMASYA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu