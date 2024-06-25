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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları - 25 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize, Artvin, Hakkari, Ordu, Giresun, Van ve Ağrı'da yağmur geçişleri beklenirken, Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürüyor. Diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 07:33 Güncelleme: 25.06.2024 - 07:33
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        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Van ve Ağrı'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 37°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 27°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 31°

        Adana

        Kısmen Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 31°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 36°C

        Az bulutlu

        İSTANBUL °C, 31°C

        Az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 32°C

        Az bulutlu

        KOCAELİ °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 43°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 38°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ÇANKIRI °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BOLU °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 27°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ERZURUM °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 39°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

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