Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2019

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan, Pençe Harekatı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, terör örgütü PKK'nın üs bölgelerinden Metina'ya yönelik düzenlenen operasyonda barınak ve sığınakların imha edildiği, 7 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.