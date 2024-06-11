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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli'nin yüzüğü dikkat çekti | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli'nin yüzüğü dikkat çekti

        MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında taktığı "Allah bana yeter" yazılı yüzük dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 15:12 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:32
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        Bahçeli'nin yüzüğü dikkat çekti
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İnstagram hesabında partisinin grup toplantısından bir detay fotoğrafı paylaşıldı.

        Bahçeli'nin kürsüde elinin altında bir dosyanın da da görüldüğü fotoğrafta parmağındaki yüzükte de "Allah bana yeter" yazıyor.

        Bahçeli'nin yüzük merakı daha önce de pek çok farklı özel tasarımla gündeme gelmişti.

        Bahçeli, geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bu tasarım yüzükle görülmüştü. Yüzükte 1923-2023 yazılıydı.

        2020 yılında çekilen bu fotoğrafta da Bahçeli, Ayasofya'nın siluetinden esinlenilen yüzükle görülüyor.

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