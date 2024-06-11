MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İnstagram hesabında partisinin grup toplantısından bir detay fotoğrafı paylaşıldı.

Bahçeli'nin kürsüde elinin altında bir dosyanın da da görüldüğü fotoğrafta parmağındaki yüzükte de "Allah bana yeter" yazıyor.

Bahçeli'nin yüzük merakı daha önce de pek çok farklı özel tasarımla gündeme gelmişti.

Bahçeli, geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bu tasarım yüzükle görülmüştü. Yüzükte 1923-2023 yazılıydı.

2020 yılında çekilen bu fotoğrafta da Bahçeli, Ayasofya'nın siluetinden esinlenilen yüzükle görülüyor.