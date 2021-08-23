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Haberler Gündem 3. Sayfa YETER ARTIK! Son dakika: Minik Berke maganda kurşununa kurban gitti - Yorgun mermi dehşeti
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Minik Berk, maganda kurbanı! Salıncakta göğsüne saplandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailesiyle parka giden 2 yaşındaki Berkin Aydemir, salıncakta sallandığı sırada aniden düştü. Ailesinin kolunun alt kısmından kanlar geldiğini görmesi üzerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan minik Berkin'in göğsüne 'yorgun mermi' isabet ettiği belirlendi. Durumu ağır olan Berkin ameliyata alınırken, polis silahı ateşleyen magandayı arıyor

YETER ARTIK! Son dakika: Minik Berke maganda kurşununa kurban gitti - Yorgun mermi dehşeti
Minik Berk, maganda kurbanı!
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DHA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ailesiyle gittiği parkta salıncakta sallandığı sırada göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden Berkin Aydemir (2), ağır yaralandı.

Olay dün saat 21.30 sıralarında ilçedeki Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda meydana geldi. İlkadım ilçesinden ailesi ile birlikte geldiği parkta salıncakta sallanan Berkin Aydemir, aniden düştü. Aydemir'in kolunun alt kısmından kanlar geldiğini gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine parka gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aydemir, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağırlaşan Aydemir, sevk edildiği kent merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi. Tedavisi süren Aydemir'in maganda kurşununun hedefi olduğu, yorgun merminin de sol kolunun alt kısmından girip, göğsüne saplandığı tespit edildi.

Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen magandanın tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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