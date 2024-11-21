MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
Milli İstahbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Tagay'ın, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Giriş: 21.11.2024 - 10:24 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:36
Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.
MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Tagay'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.
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