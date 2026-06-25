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        Haberler Gündem Güvenlik MSB: 1 silah arkadaşımız şehit oldu

        MSB: 1 silah arkadaşımız şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran'da şehit olmuştur" denildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 13:17 Güncelleme:
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        MSB: 1 silah arkadaşımız şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olduğunu bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin helikopter ile havadan sıhhi tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

        Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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