MSB: 6 F-16, KKTC'de konuşlandırıldı
Milli Savunma Bakanlığı, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır." açıklamasında bulundu
Giriş: 09.03.2026 - 10:05 Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'ye konuşlandırılan F-16'lar ile ilgili açıklamada bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılmıştır.
Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ