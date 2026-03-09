Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB: 6 F-16, KKTC'de konuşlandırıldı

        MSB: 6 F-16, KKTC'de konuşlandırıldı

        Milli Savunma Bakanlığı, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır." açıklamasında bulundu

        Habertürk Ankara
        Giriş: 09.03.2026 - 10:05
        MSB: 6 F-16, KKTC'de konuşlandırıldı

        Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'ye konuşlandırılan F-16'lar ile ilgili açıklamada bulundu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılmıştır.

        ​Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."

