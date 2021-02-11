AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan şehit oldu.

Çatışmada 4 askerin yaralandığı, yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edildiği belirtilerek, bölgede tespit edilen hedeflerin hava harekatı ile isabetle vurulduğu, terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 10, 2021

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kartal-2 harekatında şehit olan Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan, Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Törene Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ali İhsan Ersoy, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve silah arkadaşları katıldı.

BAKAN AKAR VE GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Burak Coşkun ve Harun Turhan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehit askerlerin fotoğrafına yer verildi.

Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşlarımız, 10 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yayımladığı mesajda taziyelerini iletti.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Güler'in şu ifadelerine yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşlarıma şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim."

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe Kartal Harekat alanında şehit olan 2 askerle ilgili Twitter hesabından başsağlığı açıklamasında bulundu. Şehit askerlere Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifa dileklerini ileten Altun, "Kahramanlarımızın mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun. Bölgemizde istikrarı yeniden tesis etmek, Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelecek her türlü terör tehdidini yok edip hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında kurutmak amacıyla Irak’ın kuzeyinde Gara bölgesinde bugün itibarıyla Pençe Kartal- 2 harekatı başlatıldı. Irak'ın kuzeyi, yıllardır süren kaostan beslenen terör örgütünün yaşam alanı haline gelmiş, Suriye kriziyle birlikte terör çok daha geniş coğrafyalara yayılma fırsatı bulmuştur. Ülkemizin güvenliği ve milletimizin selameti için Irak’ta da vakit kaybedilmeden harekete geçilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Daha önce PKK, YPG/PYD ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadele etmek için Suriye'ye düzenlediğimiz harekatlar terör örgütlerinin gücünü ciddi manada kırmıştır. Barış ve huzurun teminatı olan harekatlarımız ülkemizin güvenliği ve bölgemizin istikrarı için son derece önemlidir" diyen Altun, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Hain terör örgütü PKK ile yıllardır süren amansız mücadelemiz, izlediğimiz kararlı güvenlik politikaları ve hızla gelişen milli savunma sanayimizle birlikte başarıyla nihayete ermek üzeredir. Türkiye, terörün kökünü kazımaya son derece kararlıdır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; bedeli ne olursa olsun Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu amaçla Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru kurulmaması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Muzaffer eyle Allah'ım !"

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, teröristlere yönelik başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, teröristlere yönelik başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."