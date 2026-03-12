Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçen 11 Şubat'ta geçirdiği trafik kazasında ağır şekilde yaralanan iş adamı Onur Kösedağı, yaşam savaşını kaybetti.

ARAÇ MİNİBÜSE VE OTOMOBİLE ÇARPTI

İHA'daki habere göre kaza; Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. Geçtiğimiz 11 Şubat günü akşam saatlerinde Ortakent Bayraklı Kavşağı’ndan Turgutreis yönüne giden Onur Kösedağı (38) yönetimindeki otomobil önce bir minibüse, ardından da bir otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımı aşıp uçuruma düşmek üzereyken durdu.

BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI

Araçtan burnu bile kanamadan çıkan Onur Kösedağı, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine hastaneye gitmek istemediğini söyledi.

TEKRARDAN OLAY YERİNE DÖNMEK İSTEDİ

Aracını o halde bırakıp yolun karşısındaki evine giden Onur Kösedağı, bir süre sonra tekrar kaza yerine gelmek için evden çıktı.

OTOMOBİL ÇARPTI

Yolun karşısına geçmeye çalışan iş adamına ilçe merkezi yönüne giden bir otomobil çarptı.

AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralanan Kösedağı, Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

HAMİLE EŞİ OLAY YERİNDE FENALAŞTI

Kazayı haber alan ve hamile olduğu öğrenilen eşi ise olay yerinde fenalaştı.

BİR AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Eşine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Memorial Bodrum Hastanesi’nde tedavi gören Onur Kösedağı, bir ay süren yaşam savaşını bugün akşam saatlerinde kaybetti.

SEVENLERİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Yahşi Mahallesi'nde orman ürünleri satışı yapan Kösedağı'nın vefat haberi sevenlerine büyük üzüntü yaşattı. Cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası Bitez Alevi Bektaşi Kültür Derneği Cemevi'ndeki törenin ardından Ortakent Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.