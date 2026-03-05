Muğla’da yolun karşısına geçmeye çalışan adama beton mikseri çarptı
Muğla'da yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Murat Murathanoğlu'na beton mikseri çarptı. Olay yerine sevk edilen ekipler, Murathanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Mikser sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
BETON MİKSERİ ÇARPTI
İHA'daki habere göre olay; Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Murathanoğlu'na (79) Gölköy istikametinden Torba Kavşağı yönüne seyreden beton mikseri çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan kontrollerde Murathanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Mikser sürücüsü M.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
