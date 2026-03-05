Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Muğla’da yolun karşısına geçmeye çalışan adama beton mikseri çarptı | Son dakika haberleri

        Muğla’da yolun karşısına geçmeye çalışan adama beton mikseri çarptı

        Muğla'da yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Murat Murathanoğlu'na beton mikseri çarptı. Olay yerine sevk edilen ekipler, Murathanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Mikser sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:05
        Beton mikserinin çarptığı adam öldü
        Muğla’nın Bodrum ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        BETON MİKSERİ ÇARPTI

        İHA'daki habere göre olay; Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Murathanoğlu'na (79) Gölköy istikametinden Torba Kavşağı yönüne seyreden beton mikseri çarptı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Yapılan kontrollerde Murathanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Mikser sürücüsü M.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

