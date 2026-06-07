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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Müslim Sarı: Özgür Özel'in grup başkanlığı iptal edilecek | Son dakika haberleri

        Müslim Sarı: Özgür Özel'in grup başkanlığı iptal edilecek

        CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup başkanlığının TBMM Başkanlığı tarafından iptal edileceğini ileri sürerek, "Çünkü usulsüz bir seçim. Seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce, hangi gündemle duyurdun. Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışılır. 'Ben yaptım oldu' deyince olur mu" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 14:57 Güncelleme:
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        "Özel'in grup başkanlığı iptal edilecek"

        CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup başkanlığının TBMM Başkanlığı tarafından iptal edileceğini ileri sürerek, "Çünkü usulsüz bir seçim. Seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce, hangi gündemle duyurdun. Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışılır. 'Ben yaptım oldu' deyince olur mu" ifadesini kullandı.

        ANKA'da yer alan habere göre CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in grup başkanlığının TBMM Başkanlığı tarafından iptal edileceğini ileri sürerek, "Çünkü usulsüz bir seçim. Seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce, hangi gündemle duyurdun. Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışılır. 'Ben yaptım oldu' deyince olur mu" ifadesini kullandı.

        Sarı, "Kurultay yapamıyoruz, hukuken imkansız. Arkadaşlarımızın derdi kurultay değil, kurultay yapılamayacağını onlar da biliyor. Onların derdi partiyi ayrıştırmak, zorlamak ve parti kurmak. Şu anda Genel Başkan Kılıçdaroğlu 'Haydi kurultaya gidiyoruz' dese kurultay yapamaz. Açık hukuki bir durum var. Biz aynı partinin insanlarıyız. Nasıl bir yol bulacağız, bu cendereden nasıl çıkacağız, gelin beraber yol haritasını konuşalım. Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun" dedi.

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