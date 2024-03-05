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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Mustafa Destici'nin kaza yapan aracını taşıyan çekici yandı

        Mustafa Destici'nin kaza yapan aracını taşıyan çekici yandı

        BBP lideri Mustafa Destici'nin dün trafik kazası geçirdiği aracını taşıyan çekici Amasya'da yandı. Çekicinin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede etrafı sardı. Araç kullanılmaz hale geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:38 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:38
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        Destici'nin aracını taşıyan çekici yandı
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin dün Tokat’ta kaza yapan makam aracı, bu sefer de Amasya’da kazaya karıştı. Makam aracını taşıyan çekici cayır cayır yandı.

        Destici ile araçta bulunan 3 kişi yaralandığı kazanın ardından kamyonete yüklenip İstanbul’a doğru yola çıkan araç bu sefer de Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü civarında yeni bir kazaya karıştı.

        Aracı taşıyan Abdul Samet Cımbız yönetimindeki çekicinin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede etrafı sardı. Yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

        Sürücü yangını yaralanmadan atlattı. Yanan çekici ve üstündeki araç, inceleme yapılmak üzere parka çekildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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