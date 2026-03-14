Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Pistons, sahasında Grizzlies'i 126-110 mağlup etti - Basketbol Haberleri

        NBA'de Pistons, sahasında Grizzlies'i 126-110 mağlup etti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, sahasında Memphis Grizzlies'i 126-110 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 12:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBA'de günün sonuçları

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, sahasında Memphis Grizzlies'i 126-110 yendi.

        Yedi oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Jalen Duren, 30 sayı ve 13 ribaunt, Cade Cunningham ise 17 sayı ve 15 asistlik performans sergiledi.

        Grizzlies'te Javon Small 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Ty Jerome 21, Cam Spencer 19 sayı üretti.

        ROCKETS, EVİNDE KAYBETMEDİ

        Houston Rockets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 107-105 mağlup etti.

        Toyota Center'da oynanan maçta Kevin Durant, 32 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle takımına liderlik etti. Amen Thompson 23 sayı ve 12 ribaunt, Reed Sheppard 18 sayı kaydetti.

        Milli basketbolcu Alperen Şengün, sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada süre almadı.

        Pelicans'ta ise Dejounte Murray'nin 35 sayı, 7 ribaunt, 4 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Zion Williamson, 21 sayıyla oynadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kar üstündeki vaşaklar görüntülendi

        Erzincan'da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ailesi birlikte görüntülendi.    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
