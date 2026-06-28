Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki bims fabrikasında harç karma makinesine sıkışarak ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

KARMA MAKİNESİNE DÜŞTÜ

İHA'daki habere göre olay; geçtiğimiz Cuma günü Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bims fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dursun Ç. (30) adlı işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle harç karma makinesine düşerek makinede sıkıştı.

Kazada sol kolu ve sol bacağından ağır yaralanan işçi için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan Dursun Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Dursun Ç. hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında N.Ş., İ.T. ve A.T. gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.