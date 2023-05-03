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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Nisan ayı enflasyonu açıklandı
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Nisan ayı enflasyonu açıklandı

Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 43.68 oldu. Böylece baz etkisiyle 6 ay üst üste yıllık enflasyonda düşüş kaydedildi

Son dakika: Nisan ayı enflasyonu açıklandı
HABERTURK.COM

TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43.68, bir önceki aya göre ise yüzde 2.39 yükseldi.

Beklenti aylık enflasyonun yüzde 2.65, yıllık enflasyonun ise yüzde 44.06 gelmesi yönündeydi.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2023:

Mart ayında TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 50.51, aylık enflasyonu ise yüzde 2.29 olarak açıklamıştı. Nisan verisiyle beraber yıllık enflasyonda baz etkisiyle 6 ay üst üste düşüş kaydedilmiş oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Nisan 2023:

KONUT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Nisanda ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup ise yüzde 1,47'lik düşüş ile konut oldu. Buna karşılık, aylık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5.93 ile haberleşme oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2023:

Detaylar geliyor...

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