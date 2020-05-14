DHA

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi kırsalındaki Hüyüklü Mahallesi'nde iki aile arasında nişan yapıldı. Nişana katılanlardan 5 kişinin rahatsızlanarak gittikleri hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bin 600 kişinin yaşadığı mahalle Afşin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 8 Mayıs'ta karantinaya alındı.

MAHALLEDE FİLYASYON ÇALIŞMASI

DHA'da yer alan habere göre Hüyüklü Mahallesi jandarma ekiplerince giriş çıkışlara kapatılırken, Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün Filyasyon ekibi hastanede tedavi altına alınan 5 kişi ile görüşerek nişana kimlerin katıldığı ve kimlerle temas ettiği bilgileri alıp mahalleye giderek tarama faaliyetlerine başladı.

POZİTİF VAKA SAYISI 30'U BULDU

Yapılan tarama sonrasında mahalledeki pozitif sayısı 17'ye çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekibi çalışmasını daha da yoğunlaştırdı ve testleri pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişileri tek tek ziyaret edip test için sürüntü aldı. Yapılan testler sonunda mahalledeki pozitif vaka sayısı 30'a çıktı. 30 kişinin hastanede tedavileri sürerken, filyasyon ekibinin de aralıksız olarak çalışmaya devam ettiği kaydedildi.