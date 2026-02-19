O anlar kamerada! Kayseri'de Ramazan'ın ilk teravihinde camiye torpil attı... Yakalandı!
Kayseri'de 15 yaşındaki M.T., Ramazan'da camiye torpil attı. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Suça sürüklenen çocuk ve ailesi hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, M.T. polis tarafından yakalandı
Kayseri'de Ramazan’ın ilk teravihinde camiye torpil atan M.T. (15), yakalandı.
DHA'nın haberine göre; Ziyagökalp Mahallesi Abdulkadir Geylani Cami'nde dün akşam saatlerinde Ramazan ayının ilk teravihinde M.T., camiye torpil attı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine Kocasinan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
POLİS TARAFINDAN YAKALANDI
Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 15 yaşındaki M.T., polis tarafından yakalandı. Suça sürüklenen çocuk ve ailesi hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.