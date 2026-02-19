Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: O anlar kamerada! Kayseri'de Ramazan'ın ilk teravihinde camiye torpil attı... Yakalandı! | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! Kayseri'de Ramazan'ın ilk teravihinde camiye torpil attı... Yakalandı!

        Kayseri'de 15 yaşındaki M.T., Ramazan'da camiye torpil attı. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Suça sürüklenen çocuk ve ailesi hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, M.T. polis tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 12:50 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Namaz sırasında camiye torpil attı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'de Ramazan’ın ilk teravihinde camiye torpil atan M.T. (15), yakalandı.

        DHA'nın haberine göre; Ziyagökalp Mahallesi Abdulkadir Geylani Cami’nde dün akşam saatlerinde Ramazan ayının ilk teravihinde M.T., camiye torpil attı.

        .png
        .png

        EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine Kocasinan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

        POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

        Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 15 yaşındaki M.T., polis tarafından yakalandı. Suça sürüklenen çocuk ve ailesi hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde bir ortaokulda çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir öğrenci tedavi altına alındı. (IHA)

        #kayseri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak