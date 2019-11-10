Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurma girişiminde olan terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye'nin kontrolü sağladığı Tel Abyad’da, daha önce tuzaklanan bir bombanın patladığını duyurdu.

10 VE 12 YAŞINDA İKİ ÇOCUK

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Evlerinin bahçesinde oynayan 10 ve 12 yaşındaki Bathani kardeşler, terör örgütü PKK/YPG’nin gizlice döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralandı" ifadeleri yer aldı. Terör örgütüne tepki gösteren çocukların annesinin feryadı da bakanlık tarafından paylaşılan videoda yer aldı.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2019

"TÜM DÜNYA SESİMİZİ DUYSUN"

Tedavi altına alınan iki çocuğunun başında Suriyeli anne şunları ifade etti: “Allah, evlatlarıma sebep olan YPG'nin belasını versin. Allah, ailemi bu hale getirenin belasını versin. Tüm dünya ve herkes sesimizi duysun ki en çok sevdiğim oğlumun ayağının kesilmesine neden olan YPG'dir.

"OĞLUMUN YÜRÜMESİNİ İSTİYORUM"

Tüm dünyadan ve devletlerden istiyoruz ki bunları oradan çıkartsınlar, istemiyoruz. Kalırlarsa bu olaylar tekrar yaşanır. Korkuyoruz ve eski yaşadıklarımızı tekrar yaşamak istemiyoruz. Cumhurbaşkanı'na Allah muradını versin; Türkiye'nin başından eksik etmesin. Yalnız oğlumun ayağının yapılmasını ve eskisi gibi yürümesini istiyorum.

"OĞLUM YETİMDİR, BAŞKA KİMSESİ YOK"

Başka bir şey istemiyorum. Türk askerinden Allah razı olsun. Yeter ki çevreyi mayınlardan temizlesinler. Şehrimizin her tarafında mayınlar o kadar çok ki Türk askeri temizlemekle bitiremiyor. YPG'nin bir daha topraklarımıza gelmesini istemiyoruz. Suriye'nin temizlenmesini istiyoruz. Kimse onları desteklemesin, arkasında durmasın. YPG'yi Suriye'den çıkarsınlar. Bütün dünya duysun! Ayağı kesilen bu çocuk yetimdir. Benden başka kimsesi yok."