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Kavga sonrası okula tabanca ve tüfekle gelen liseli tutuklandı

Çorum'da öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası kurusıkı tabanca ve tüfekle geldiği okulda öğretmenler tarafından etkisiz hale getirilen öğrenciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayda polise teslim edilen liseli H.A. (16), tutuklandı

TUTUKLANDILAR! Son dakika: Okula iki silahla gelen liseli öğrenciler için karar çıktı! - Haberler
Okula iki silahla gelen liseli tutuklandı!
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DHA

Olay önceki gün saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, okulda beden eğitimi dersinde H.A., O.C.B. ve B.U. isimli öğrenciler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

OKUL ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Öğretmen D.K. tarafından ayrılan kavganın ardından iddiaya göre liseli H.A.,kurusıkı tabanca ve tüfekle okula geldi. Öğretmenleri, elinde silahlarla koridorda bulunan öğrenciyi etkisiz hale getirerek okula çağrılan polis ekiplerine teslim etti. Okul çevresinde güvenlik önlemi alınırken, H.A. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaşananlar üzerine bazı öğrenciler izin alıp, okuldan ayrılırken, soruşturma başlatıldı.

SERBEST KALDI, İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Okula silahlarla gelen H.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. H.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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