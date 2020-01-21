DHA

Bursa'da, geçen yıl nisan ayında, Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi´nde, ilçe merkezine giden Dursun Kavaklı yönetimindeki otomobil, iddiaya göre bir aracı sollamaya çalışırken, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazanın ardından sürücü Dursun Kavaklı ile beraberinde bulunan Hacı Kahraman ve Murat Işık araçtan indi.

KAZAZEDELERİN ARASINA DALDI

DHA'da yer alan habere göre bu sırada Mert Ersudaş yönetimindeki otomobil de sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kazazedelerin arasında daldı. Kavaklı'nın aracına çarpan otomobil, savrularak 100 metre ileride durdu. Yaralanan Dursun Kavaklı, Hacı Kahraman ve Murat Işık, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Murat Işık, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mert Ersudaş tutuklanırken, Dursun Kavaklı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"PİŞMANIM, TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Mert Ersudaş, karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Tutuksuz sanık Dursun Kavaklı ile sanık avukatı ve ölen Işık´ın ailesinin avukatı Orhan Bahar'ın hazır bulunduğu duruşmada son savunması sorulan Mert Ersudaş, uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek, "Çok pişmanım. Üzgünüm. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Dursun Kavaklı ise kaza sırasında yolu kapatma durumlarının olmadığını savunarak, beraatini istedi.

KARAR TEMYİZE GÖNDERİLDİ

Avukat Orhan Bahar'ın sanıkların cezalandırılmasını talep ettiği duruşmada, mahkeme, Dursun Kavaklı'ya 2 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası, Mert Ersudaş'a da 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanık Ersudaş'ı cezaevinde bulunduğu süreyi gözönünde bulundurarak, tahliye etti. Karar temyiz için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.