Ordu’da 1 günlüğüne denize girmek yasaklandı
Ordu'da olumsuz hava koşulları, yüksek dalga ve rip akıntısı riski nedeniyle bugün il genelinde denize girmek yasaklandı. Valilik, boğulma tehlikesine karşı vatandaşları uyararak sahillerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.
Dursun Mehmet ŞAHİN/ORDU, (DHA)- ORDU’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.
DHA'daki habere göre; Ordu Valiliği, rüzgarın etkisiyle denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda, bugün il genelinde denize girmenin yasaklandığı açıklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, rüzgarlı hava nedeniyle denizde yüksek dalga ve rip akıntısı riskinin arttığına dikkat çekilerek, yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla karar alındığı aktarıldı. Vatandaşlardan yasağa uymaları ve can güvenlikleri açısından denize girmemeleri istendi. Sahil kesimlerinde gerekli tedbirlerin sürdürüldüğü de ifade edildi.
Ordu Valisi Muammer Erol imzasıyla yayımlanan duyuruda, kararın bugün il genelindeki tüm sahilleri kapsadığı bildirildi.