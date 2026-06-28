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        Haberler Gündem Güncel Ordu’da 1 günlüğüne denize girmek yasaklandı

        Ordu’da 1 günlüğüne denize girmek yasaklandı

        Ordu'da olumsuz hava koşulları, yüksek dalga ve rip akıntısı riski nedeniyle bugün il genelinde denize girmek yasaklandı. Valilik, boğulma tehlikesine karşı vatandaşları uyararak sahillerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 14:02 Güncelleme:
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        Ordu'da denize girmek 1 gün yasak
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        Dursun Mehmet ŞAHİN/ORDU, (DHA)- ORDU’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.

        DHA'daki habere göre; Ordu Valiliği, rüzgarın etkisiyle denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda, bugün il genelinde denize girmenin yasaklandığı açıklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, rüzgarlı hava nedeniyle denizde yüksek dalga ve rip akıntısı riskinin arttığına dikkat çekilerek, yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla karar alındığı aktarıldı. Vatandaşlardan yasağa uymaları ve can güvenlikleri açısından denize girmemeleri istendi. Sahil kesimlerinde gerekli tedbirlerin sürdürüldüğü de ifade edildi.

        Ordu Valisi Muammer Erol imzasıyla yayımlanan duyuruda, kararın bugün il genelindeki tüm sahilleri kapsadığı bildirildi.

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