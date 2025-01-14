Son dakika: Otobüsler kaza yaptı! 26 yaralı var | Son dakika haberleri

Son dakika: Otobüsler kaza yaptı! 26 yaralı var | Son dakika haberleri

Otobüsler kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var Başkentte sabah saatlerinde iki minibüs ve iki otobüsün karıştığı zincirleme kazada 31 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı Giriş: 14.01.2025 - 09:32 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:59 facebook

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