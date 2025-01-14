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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Otobüsler kaza yaptı! 26 yaralı var | Son dakika haberleri

        Otobüsler kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

        Başkentte sabah saatlerinde iki minibüs ve iki otobüsün karıştığı zincirleme kazada 31 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:32 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:59
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        Otobüsler kaza yaptı! Yaralılar var
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        Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Çubuk-Ankara yolunun Güldarpı Mahallesi mevkisinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.

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