Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Otomobil motosiklete çarptı! 2 can kaybı var! | Son dakika haberleri

        Otomobil motosiklete çarptı! 2 can kaybı var!

        Tokat'ta otomobilin motosiklete çarptığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 10:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil motosiklete çarptı! 2 can kaybı var!

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada motosiklette bulunan 2 genç hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde Reşadiye ilçesi D-100 Karayolu Çayırpınar köyü Ata Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, C.Y.F. (24) idaresindeki otomobil, Reşadiye istikametinden Niksar yönüne seyir halindeyken yolun sağında park halinde bulunan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan Çetin Coşkun (24) ile Semih Özer (21) ağır yaralandı.

        Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan F.K. (35) ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çetin Coşkun ve Semih Özer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. F.K.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

        Yapılan incelemede başka bir aracın da kazanın meydana gelişinde etkili olduğu tespit edildi. O aracın ehliyetsiz sürücüsü A.O.T. (20) ile diğer otomobilin sürücüsü C.Y.F. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 4 Haziran 2026 (Kılıçdaroğlu-Özel Görüşecek Mi?)

        Nijer Cumhurbaşkanı Ankara'da. CHP'de ilk YDK toplantısı. Kurultay-kongre iptali davasına ret. CHP kurultay davası yargıtay yolunda. Kılıçdaroğlu-Özel görüşecek mi? Kadın cinayetleri protesto edildi. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün
        8 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı
        8 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!