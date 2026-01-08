Habertürk
        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin liralık dava | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin liralık dava

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in aleyhinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 15:31 Güncelleme: 08.01.2026 - 19:20
        Özel'e 500 bin liralık dava
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

        "Siyasi tarihimizin en büyük yalanı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın X hesabından açıklama yaptı.

        Aydın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 Ocak 2026 tarihinde Beykoz'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri, akıl dışı ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

        Duran'dan CHP Lideri Özel'e tepki
