Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

ANKA'da yer alan habere göre; Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Ziyarette Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ve Yerel yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek yer aldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın hasta olması sebebiyle gelemediği öğrenilirken, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili’nin de Genel Merkez’e gelmek üzere yolda oldukları iletildi.

BÜTÜN MİLLETVEKİLLERİNİ ÇAĞIRDI

Ayrıca Özel, yarın saat 11.00'de bütün milletvekillerini kapalı grup toplantısına çağırdı.