Özgür Özel DİSK'i ziyaret etti: Asgari ücret 3 bin lira eridi
CHP lideri Özgür Özel, asgari ücrete zam konusunda DİSK'i ziyaret etti. Asgari ücretin yılbaşından bu yana 3 bin lira eridiğini söyleyen Özel, "Bu erime 4 bin 500 lirayı geçecek. Enflasyon canavarı zammı yemiş olacak" ifadelerini kullandı. Özel, bugün TİSK'i de ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete zam konusunda DİSK'i ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Özel, "Bugün geldiğimiz noktada asgari ücret 22 bin liraydı, TÜİK'in rakamlarına göre ilk 4 ayda 3 bin lira eridi. Bu erime 4 bin 500 lirayı geçecek" dedi.
CHP lideri Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikası'nı (DİSK) ziyaret ederken, asgari ücretle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşme sonrası açıklama yapan Özgür Özel, "17 bin 2 liralık asgari ücret, açlık sınırının altındaki asgari ücret 1 yıl boyunca 1 kuruş zam görmedi. Oysa iktidar emekçilerden 2023 yılında oy isterken, 'Enflasyonist ortamda asgari ücrete yılda 4 güncelleme yapılmalıdır.' O sene temmuz zammı yapıldı ama dört kez zam yapmayı taahhüt eden bir iktidar yönetiyor" dedi.
4 BİN 500 LİRA ERİDİ
Asgari ücretin enflasyon karşısında eridiğini vurgulayan Özel, "Bugün geldiğimiz noktada asgari ücret 22 bin liraydı, TÜİK'in rakamlarına göre ilk 4 ayda 3 bin lira eridi. Bu erime 4 bin 500 lirayı geçecek. Enflasyon canavarı zammı yemiş olacak" ifadelerini kullandı.
SOFRADAN ZEYTİN, TENCEREDEN ÇORBA ÇALINIYOR
Özel sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu rakamlar TÜİK'e göre. TÜİK, 20 yıldır ilan ettiği, 'sepetimde neler var' verisini gizliyor. Emeği sömürecek bir enflasyon açıklıyor. DİSK'in attığı adım çok önemlidir. Kazanılan mahkemeye göre enflasyon tartışılsa bugünkünün belki 10 puan üzerinde enflasyon ortaya çıkacak. Açıklanmayan, düşük ve yanlış açıklanan enflasyon sofradan zeytin, tencereden çorba, beslenme çantasından meyve çalıyor. Kimse kendisi için bir şey istemiyor."
İŞÇİLERE SENDİKA ÇAĞRISI
CHP lideri işçilere çağrıda bulunurken, "Bütün işçileri kendisine, emeğine, alınterine değer veren bütün işçileri sendikalı olmaya davet ediyoruz. Sendikalı değilseniz zaten asgari ücrete mahkumsunuz. Bugün bir gerçek var. Asgari ücret artık temel ücret" diye konuştu.
Özel, bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) da ziyaret edecek.