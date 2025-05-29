CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete zam konusunda DİSK'i ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Özel, "Bugün geldiğimiz noktada asgari ücret 22 bin liraydı, TÜİK'in rakamlarına göre ilk 4 ayda 3 bin lira eridi. Bu erime 4 bin 500 lirayı geçecek" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikası'nı (DİSK) ziyaret ederken, asgari ücretle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşme sonrası açıklama yapan Özgür Özel, "17 bin 2 liralık asgari ücret, açlık sınırının altındaki asgari ücret 1 yıl boyunca 1 kuruş zam görmedi. Oysa iktidar emekçilerden 2023 yılında oy isterken, 'Enflasyonist ortamda asgari ücrete yılda 4 güncelleme yapılmalıdır.' O sene temmuz zammı yapıldı ama dört kez zam yapmayı taahhüt eden bir iktidar yönetiyor" dedi.

REKLAM

4 BİN 500 LİRA ERİDİ

Asgari ücretin enflasyon karşısında eridiğini vurgulayan Özel, "Bugün geldiğimiz noktada asgari ücret 22 bin liraydı, TÜİK'in rakamlarına göre ilk 4 ayda 3 bin lira eridi. Bu erime 4 bin 500 lirayı geçecek. Enflasyon canavarı zammı yemiş olacak" ifadelerini kullandı.

SOFRADAN ZEYTİN, TENCEREDEN ÇORBA ÇALINIYOR

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: