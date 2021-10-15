Pazarda tattığı peynir, emekli öğretmenin sonu oldu 0:00 / 0:00

İHA

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde emekli öğretmen, pazar yerinde almak istediği peyniri tadarken peynir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, 69 yaşındaki iki çocuk babası Veysel Ayar, Beşikdüzü ilçe merkezinde pazar yerinde alışveriş yaparken test ettiği sırada peynir parçası iddiaya göre nefes borusuna kaçınca birden fenalaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veysel Ayar, nefes almakta güçlük çektiği için Trabzon'daki Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede aort damarında yırtılma da tespit edilen Veysel Ayar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayar, bugün ilçe merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından Ağaçlı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.