İstanbul’da yaşayan 1989 doğumlu Emrullah Toprak, Edirne’den gelen kardeşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirirken iddiaya göre evin anahtarının kendisinde olmadığını söyleyerek D-100 Karayolunu yukarıdan gören Pendik Hikmet ve Hasan Ataman Sağlık Ocağının yanında bulunan boşluğa geçti ve alkol almaya başladı.

Toprak, kardeşini beklediği sırada D-100 Karayoluna düştü. Saat 01.30 sıralarında çevredeki vatandaşların yerde yatan ve nasıl düştüğü henüz bilinmeyen Toprak’ı görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 acil sağlık ekipleri 30 yaşındaki Toprak’ı uzun süre hayata döndürmeye çalıştı ancak, çok kan kaybettiği gözlemlenen Toprak yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.