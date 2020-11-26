Pınar Baykan cinayetinde flaş gelişme! 0:00 / 0:00

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erhan Baykan getirildi. Duruşmaya Pınar Baykan’ın ağabeyi Fatih Umay ve annesi Nimet Umay da katıldı.

“PİŞMANIM” DEDİ

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Erhan Baykan, “Bir anlık öfke ile olay günü eşimin bana söylediği sözler üzerine kontrolümü kaybettim. Şu an eşimi kaybettim. Çocuğumu ne zaman görürüm belli değil. Pişmanım” dedi.

CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Mahkemede söz alan anne Nimet Umay ise “Kızımı kaybettikten kısa bir süre sonra eşimi de kaybettim. Kızım nasıl bir söz söylemiş olabilir ki ölümü hak etsin. Karar verilmesini istiyorum” dedi. Ağabey Fatih Umay ise, “Sanığın canavarca hisle öldürme suçundan cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

MAHKEME, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme heyeti, sanık Erhan Baykan’ı “Eşini kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verdiği hapis cezası ile ilgili olarak herhangi bir indirim uygulamadı.