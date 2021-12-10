Putin'den Donbas'ta 'soykırım' iddiası 0:00 / 0:00

AA

Putin, Rusya merkezli Sivil Toplumu ve İnsan Haklarını Geliştirme Konseyi ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

AA'nın haberine göre; toplantıda Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, "Rusya fobisi, soykırım öncesindeki ilk adımdır." dedi.

Donbas'ta da Rusya fobisinin yaşandığını iddia eden Putin, "Donbas’ta yaşananları biliyoruz. Orada yaşananlar kesinlikle soykırıma benziyor. Ancak bu kavramların değer kaybetmemesi için de dikkatli hareket edilmesi gerekiyor.” diye konuştu.