Rusya ve Ukrayna arasında Kerç Boğazı gerginliği 0:00 / 0:00

AA

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yazılı açıklamada, Kerç Boğazı'na ilerlediği öne sürülen Ukrayna donanmasına ait "Donbas" adlı geminin rotasını geri çevirdiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, geminin, Rusya'nın taleplerine karşılık vermediği, faaliyetlerinin ise kışkırtmaya yönelik ve deniz seyrüseferi açısından tehlike oluşturduğu iddia edildi.

UKRAYNA: YASALARA UYGUN ŞEKİLDE BULUNUYORUZ

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna merkezli Lb.ua sitesine yaptığı açıklamada, "Rus gizli servisinin bir kurtarma gemisini tehdit olarak görmesi şaşırtıcı. Azak Denizi paylaşılan bir denizdir ve orada yasalara uygun şekilde bulunuyoruz." dedi.

Azak Denizi ile Karadeniz'i birleştiren Kerç Boğazı, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakından bu yana zaman zaman Rusya ile Ukrayna ve Batılı ülkeler arasında gerginliğe sahne oluyor.