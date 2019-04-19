Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve AK Partili milletvekilleri tarafından, Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına ilişkin meclis önergesi verdi

Araştırma önergesinin gerekçesinde, Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı şekilde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz'la ilgili kamuoyunda çeşitli tartışmaların yaşandığına dikkat çekildi. Çocukların yaşam hakkının korunması ile ilgili yaşanan sorunların tespit edilmesi, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinin büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, özellikle şüpheli çocuk ölümlerinin kamuoyunda derin yaralar açtığı ve geleceğin teminatı olan çocukların her türlü hak ve hukukunun korunmasının amaçlandığı kaydedildi.